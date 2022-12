Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Xiaomi ha tenuto un evento di presentazione piuttosto importante. Durante quest’ultimo l’azienda ha infatti tolto i veli sulla nuova famiglia di smartphone Xiaomi 13 ma non solo. L’azienda ha anche annunciato un nuovo dispositivo wearable, ovvero il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S2.

Xiaomi presenta il nuovo smartwatch top di gamma Xiaomi Watch S2

Oltre alla nuova serie di smartphone top di gamma Xiaomi 13, il noto produttore cinese Xiaomi ha anche presentato ufficialmente un nuovo smartwatch. Come già accennato, si tratta del nuovo Xiaomi Watch S2, un dispositivo wearable di fascia alta che fa a scontrarsi direttamente con competitors del calibro di Samsung Galaxy Watch 5 e Apple Watch.

Tra le caratteristiche, lo smartwatch può vantare la presenza di un quadrante di forma circolare. Il display, nello specifico, è un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale da 1.32 pollici nella variante con cinturino da 42 mm e una diagonale da 1.43 pollici nella variante con cinturino da 46 mm.

Il nuovo wearable di Xiaomi dispone poi di diversi sensori piuttosto utili anche quando si svolge attività sportiva. Abbiamo ad esempio il sensore per la misurazione del livello di ossigeno del sangue, il sensore per monitorare il battito cardiaco, ecc. Oltre a questo, lo smartwatch è smart e permette di interagire con le notifiche in arrivo dal proprio smartphone. Sono inoltre presenti il chip NFC per i pagamenti contacless e il microfono per rispondere alle chiamate.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S2 sarà inizialmente disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di circa 136 euro per la versione da 42 mm e a circa 163 euro per la versione da 46 mm.