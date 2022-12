Dopo i rumors e le indiscrezioni considerevoli che erano emerse in queste settimane, eravamo pressoché pronti al debutto ufficiale della nuova serie di smartphone top di gamma di casa Xiaomi, ovvero i nuovi Xiaomi 13. Tuttavia, in queste ultime ore l’azienda stessa ha annunciato di aver rimandato ufficialmente l’evento.

Xiaomi rimanda l’annuncio ufficiale della nuova serie top di gamma Xiaomi 13

A pochissime ore dall’annuncio ufficiale della nuova serie di smartphone top di gamma, il produttore cinese Xiaomi ha deciso di rimandare l’evento di presentazione. Un fatto che ha colto tutti di sorpresa, soprattutto perché l’azienda non ha fornito alcuna informazione sul perché di questa insolita decisione.

Nel post pubblicato dall’azienda sul sito Weibo, l’azienda ha infatti così dichiarato: “Ci dispiace informarvi che il lancio della Mi 13 series è rimandato. Vi informeremo presto sulla nuova data quando avremo certezze. Grazie per la comprensione e il supporto. Il gruppo Xiaomi”.

Insomma, un vero brutto colpo per tutti coloro che attendevano con ansia l’arrivo ufficiale di questi nuovi dispositivi. Vi ricordiamo che questi ultimi avrebbero portato diverse novità interessanti soprattutto in ambito fotografico. Xiaomi 13 Pro, in particolare, potrebbe essere dotato di un sensore teleobiettivo da 75 mm di focale in grado di realizzare ottimi scatti soprattutto mettendo a fuoco sia i soggetti lontani sia i soggetti vicini in caso di scatti macro.

Una scelta, comunque, che sembra non aver interessato soltanto Xiaomi. In queste ore, infatti, anche altre aziende come Huawei e iQOO hanno annunciato di aver rimandato i propri imminenti annunci ufficiali di dicembre, anche se non è ancora ben chiaro il motivo.