L’azienda TCL ha da poco presentato sul mercato un nuovo tablet. In particolare si tratta del nuovo TCL NXTPAPER 12 Pro, un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato. Tra le caratteristiche, troviamo un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Kompanio 800T.

TCL presenta ufficialmente il nuovo tablet TCL NXTPAPER 12 Pro

Non solo smartphone, quindi, per TCL. Come via accennato, infatti, in queste ultime ore l’azienda ha tolto ufficialmente i veli su un nuovo tablet di fascia media, ovvero il nuovo TCL NXTPAPER 12 Pro. Quest’ultimo, come suggerisce anche il nome, presenta sul fronte un display molto ampio con una diagonale da 12.2 pollici. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD e con una risoluzione pari a 2160 x 1440 pixel. Il display presenta poi uno speciale trattamento opaco che lo rende simile al tatto ad un foglio di carta.

Dal punto di vista prestazionale, sotto al cofano è presente un soc di casa MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Kompanio 800T, ovvero un soc octa core con processo produttivo a 6 nm. Ad accompagnarlo e a supportarlo, troviamo un taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno (espandibile fino a 512 GB tramite scheda microSD), mentre la GPU è la Mali-G57 MC2.

Lato connettività, abbiamo il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1 e la porta di ricarica USB Type C. La batteria è poi molto ampia, dato che ha una capienza di 8000 mah e supporta la ricarica rapida da 18W. Il software installato a bordo è Android 12, mentre il comparto fotografico include una fotocamera principale da 13 MP e ben due fotocamere anteriori da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet TCL NXTPAPER 12 Pro sarà disponibile all’acquisto in Russia ad un prezzo al cambio di circa 530 euro.