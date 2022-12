EcoFlow River è la power station dei sogni, un prodotto in vendita ad un prezzo relativamente contenuto, inferiore ai 400 euro, con il quale è comunque possibile godere di una potenza in uscita di 600 watt, 2 prese CA ed una capacità di 288Wh, vediamola da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

EcoFlow River 2 è la prima power station portatile al mondo ad ottenere la certificazione TÜV. Il prodotto è realizzato quasi interamente in plastica, presenta dimensioni sufficientemente compatte, raggiungendo 28,8 x 18,5 x 19,4 centimetri, ed un peso netto che si aggira attorno ai 5kg. Il trasporto è relativamente semplificato, non essendo eccessivamente pesante, il dispositivo può essere posizionato nel baule della macchina per essere tranquillamente utilizzato in campeggio, o anche in mobilità, e lo spostamento è facilitato dalla presenza di una salda e comoda maniglia che corre su tutta la parte superiore.

I materiali di costruzione segnano l’effettiva qualità, Ecoflow è molto attenta alla realizzazione di prodotti di alto livello, ed anche nel caso di EcoFlow River non ha giustamente voluto lesinare, proponendo una forte attenzione al dettaglio e all’usabilità quotidiana, favorendo l’approccio diretto ed elementare da parte dell’utente finale. Davvero resistente visto anche il video in basso.

Hardware e Specifiche

EcoFlow River è a tutti gli effetti una power station, sorella minore di EcoFlow River Max e River Pro, con le quali condivide l’estetica ed i connettori, ma perde in potenza e capacità. E’ integrato un pacco batterie da 288Wh, che può essere incrementato mediante l’utilizzo di una batteria supplementare River, fino ad un massimo di 576Wh, caratterizzato da una specifica unica: la ricarica rapida. Il sistema fast charge, infatti, permette di caricare l’80% in solo un’ora, riducendo al massimo i tempi di attesa, ed estendendo l’usabilità. La ricarica, ad ogni modo, potrà anche essere completata sfruttando la presa a 12V dell’automobile, con tempi prolungati, oppure anche i pannelli solari (acquistabili a parte) da 200W, con carica in circa 2 ore dalla connessione.

La potenza massima è di 600 watt, con picchi fino a 1200W, sfruttando il carico continuo garantito dall’uscita a 220V, ne sono presenti due sulla parte destra del terminale. Le uscite sono davvero tantissime, nella parte anteriore troviamo un piccolo pannello LED retroilluminato (no touchscreen), sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato: potenza in ingresso/in uscita e porte utilizzate, ma anche carica residua e tempo residuo di utilizzo (in proporzione al carico attuale), tutte aggiornate in tempo reale.

Sulla parte sinistra ecco arrivare una luce LED, utile per le giornate più buie e scure, appena sotto ben 4 connettori differenti: USB type-C a 100W (fino a 20V), due porte USB-A a 12W per porta ed una USB type-A fast charge a 18 watt (fino a 12V). Chiude il setup anteriore la classica porta a 13,6V da 136 watt per il collegamento all’accendisigari dell’automobile; sul lato destro, come anticipato, troviamo le due prese DC a 220V, dall’altra parte i connettori di servizio, utili per la ricarica del dispositivo o il collegamento di accessori.)

Tanti numeri che possono essere tradotti in esempi reali ed alla portata di tutti, ad esempio è possibile pensare di collegare dispositivi fino ad un carico massimo di 600 watt, da intendersi come somma complessiva degli stessi, se caricate un aspirapolvere da 600 watt non potrete usarlo per altro, ma se invece alimentate un forno a microonde da 550 watt, avrete 50 watt residui da sfruttare per qualsiasi altro prodotto. L’autonomia è direttamente proporzionale all’utilizzo, fare delle stime precise è praticamente impossibile, tutto dipenderà dalla vostra esperienza diretta, senza però mai superare i 600 watt, se non per pochissimi secondi/minuti, data la potenza di picco fino a 1200W (ma un computer da 80 watt manterrà l’utilizzo per circa 10 ore).

Le funzioni smart di EcoFlow River sono anche legate al controllo dall’applicazione, con interfacce precise e ben definite, sarà possibile accedere a tutte le informazioni di stato, aggiornare il firmware, o anche sbloccare la modalità CC, tutto organizzato in grafici comprensibili anche dall’utente più inesperto.

EcoFlow River: conclusioni

EcoFlow River è la power station perfetta per chi ama la vita all’aria aperta, se siete campeggiatori o camperisti, potrete sicuramente trarre assoluto beneficio da un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, stesso discorso per gli utenti che necessitano di corrente elettrica quando in realtà nei dintorni una presa non è effettivamente presente. Al netto di capacità e di potenza massima, il plus del dispositivo è sicuramente rappresentato dalla ricarica rapida, pensare di poter caricare il pacco batterie in meno di 1,5 ore del 100%, è un qualcosa di unico e da far strabuzzare gli occhi anche ai più restii all’acquisto. Potete acquistarlo direttamente sul sito ufficiale in offerta a soli a 598 € con pannello solare incluso.

https://www.youtube.com/watch?v=ou1xJ987o78