Oggi andiamo a scoprire insieme una stazione di ricarica di Jackery, la quale mostra tante soluzioni per chiunque non voglia restare senza energia elettrica in condizioni particolari.

Il modello è l’Explorer 1000 Pro, insieme ad alcuni pannelli solari da 200W in grado di erogare una potenza massima di 800W complessivi, che sono ovviamente collegabili al generatore per riempirlo di energia elettrica presa direttamente dal sole. Tale potenza è accumulabile con giorni di sole intenso.

In confezione ecco il cavo di ricarica con presa classica e il connettore a tre pin, mentre altre stazioni di ricarica presentano l’alimentatore che si brucia molto facilmente. Jackery ha inserito l’alimentatore direttamente nella stazione di ricarica. Presente anche il cavo accendisigari per ricaricare la stazione di ricarica in auto.

Sul frontale ecco l’alloggiamento per il connettore per l’auto appena citato, una luce LED di cortesia con tre modalità tra cui anche il lampeggiamento. C’è anche il display ovviamente sul quale è possibile leggere le informazioni come l’input, il tempo residuo per la ricarica, la percentuale di ricarica della batteria e l’output.

In basso ecco due porte da 220V: nella stazione di ricarica è presente un inverter che lavora con onda pura, quindi la stessa delle abitazioni, con un boost che regge fino a 2kW e quindi consente di collegare accessori con spine convenzionali AC. All’interno ci sono batteria al litio ferro-fosfato che durano davvero tantissimo con Jackery che garantisce l’utilizzo per ben 10 anni.

A destra e sinistra ecco le ventole, mentre sul fronte ecco 4 porte USB, 2 di tipo C e 2 di tipo A dotate di Quick Charge. Abbiamo fatto una prova con un’asciugacapelli che ha retto fino alla seconda velocità, andando poi in protezione. Per sbloccarlo, bisognerà premere il tasto in corrispondenza delle prese per avere di nuovo energia erogabile. Abbiamo poi provato a collegare una lavatrice e una macchina per il caffè non avendo alcun tipo di problema.

Conclusioni

Perché acquistare un prodotto del genere? Se siete viaggiatori e avete un camper, è l’acquisto per voi. Di certo il prezzo è elevato: 1100 euro per la stazione, mentre a circa 1800 euro potrete acquistare tutto compreso di pannelli. Se invece volete i pannelli da 200W, potreste andare a spendere intorno ai 4000 euro con un’alimentazione che però è gratuita e illimitata.