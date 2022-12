Netflix esalta 3 serie TV in particolare, abbonamento da 5 euro al mese

Netflix sta spopolando soprattutto grazie a tre serie tv in particolare, le quali sarebbero facendo faville. La prima in assoluto è Mercoledì, con 1899 ed Elite che seguono a ruota.

Inoltre non sembrava aver riscosso tanto successo all’inizio ma a quanto pare ora è tutto diverso. Netflix con la sua nuova idea avrebbe coinvolto tutti quegli utenti che in passato avevano rifiutato di sottoscrivere un qualsiasi piano disponibile per avere la piattaforma streaming più famosa al mondo. Già negli Stati Uniti si parlava da diverso tempo di quello che sarebbe stato il nuovo piano con le pubblicità incluse, quello low cost. Ovviamente ci sono dei compromessi da accettare, i quali sono tutt’altro che difficili da gestire.

Netflix continua ad attirare nuovi utenti grazie alla nuova formula di abbonamento: il piano con le pubblicità è stato sottoscritto da molte persone

Valutando che i piani già disponibili su Netflix arrivano oggi è 17,99 €, bisogna un attimo capire a cosa si va incontro. Certo, non ci sarà la massima qualità con il 4K, ma di certo l’HD a 720p non è assolutamente da buttare.

Gli utenti avranno questa come massima risoluzione, ma un prezzo da ben 5,49 € al mese. Ogni ora di contenuti di prodotti poi si dovrà pazientare per quattro o cinque minuti, periodo di tempo in cui si alterneranno le pubblicità. D’altronde diventa una grande occasione anche per coloro che hanno intenzione di acquistare spazi pubblicitari all’interno della piattaforma più famosa al mondo per quanto riguarda lo streaming film e serie TV.