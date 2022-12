L’operatore Vodafone Italia a tutti i nuovi clienti che attivano un’offerta Casa Wireless + 5G regala, per un periodo limitato, 12 mesi di NOW, anche senza richiedere la convergenza fisso mobile.

La promozione che mette a disposizione 12 mesi di Pass Entertainment e Cinema NOW si chiama Vodafone Special Holidays con NOW Entertainment e Cinema. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone regala 12 mesi di NOW

Per usufruire dell’iniziativa, la nuova linea FWA con l’offerta Casa Wireless + 5G deve essere attivata dal 1° al 31 Dicembre 2022, salvo proroghe dell’operatore. Con questa promozione, nel momento in cui l’offerta FWA Vodafone risulterà attiva, al cliente sarà inviata una email contenente un apposito codice per attivare i 12 mesi di NOW Pass Cinema e Entertainment.

Vi ricordo che l’offerta di cui stiamo parlando comprende chiamate illimitate e connessione su rete FWA 5G con velocità fino a 300 Mbps. Il codice che viene mandato tramite mail è utilizzabile una sola volta fino al 22 Gennaio 2023. Come anticipato precedentemente, la promozione è accessibile solamente da nuovi clienti NOW o da clienti esistenti che non abbiano attivo alcun Pass.

Il Pass Cinema di NOW comprende la visione dei film di Sky con oltre 1000 titoli e le prime visioni a pochi mesi dall’uscita nelle sale. Invece, il Pass Entertainment di NOW include le Serie TV e gli Show di Sky e anche un catalogo di programmi dedicati a bambini e ragazzi. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli sulla promozione.