Oggi Instagram ha annunciato che implementerà nuove funzionalità di trasparenza, che consentiranno agli utenti di vedere se le loro foto e i loro video sono suggeriti o meno all’interno dell’app. La piattaforma di social media sta aumentando la funzionalità del suo hub Account Status per rendere più semplice per gli utenti con account professionali, come aziende e creatori di contenuti, determinare se i loro contenuti sono idonei o meno per essere consigliati ai non follower in funzionalità come Explore, Reels e Feed Recommendations o se il loro contenuto viola o meno le linee guida per le raccomandazioni stabilite dalla società.

La sezione Stato account di Instagram è stata introdotta un anno fa come luogo in cui gli utenti potevano recarsi per sapere se i loro account erano in regola o meno. Gli utenti sono in grado di vedere qualsiasi materiale che è stato eliminato dal proprio account, contestare la decisione di rimuovere tale contenuto direttamente tramite l’app e verificare se sono in pericolo di chiusura del proprio account.

Instagram ha annunciato nuove funzioni

Se ritieni che il tuo materiale non soddisfi i requisiti per essere suggerito, ora potrai vedere un campione del contenuto o dei componenti del tuo profilo che potrebbero violare le linee guida per i consigli di Instagram. Questa funzione è stata introdotta con l’aggiornamento più recente. Da quella posizione, avrai la possibilità di modificare o rimuovere i messaggi che violano le politiche dell’azienda.

In un post sul blog, Instagram ha scritto: “Ci rendiamo conto che, per molti artisti, avere Instagram che suggerisce il tuo lavoro è un modo fantastico per raggiungere nuovi follower e aumentare il tuo seguito”. “Ecco perché è importante per noi che i creatori comprendano le nostre linee guida e siano in grado di sapere se qualcosa che hanno pubblicato o che hanno nel loro profilo potrebbe avere un impatto sulla loro portata per i non follower. È anche importante che i creatori siano in grado di sapere se qualcosa che che hanno pubblicato o che hanno nel loro profilo potrebbero avere un impatto sulla loro popolarità”.

Instagram ha affermato che lo scopo di questi nuovi miglioramenti è aiutare gli utenti a comprendere meglio eventuali problemi che potrebbero esistere con i loro account.