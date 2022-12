CoopVoce distrugge TIM e Vodafone, 100GB quasi gratis solo oggi

Molto spesso basta poco per essere felici, anche scegliere un gestore che fino a qualche anno fa nessuno intendeva filarsi. Ora come ora però la verità è un’altra, ovvero che tra i gestori virtuali ce ne sarebbe uno particolarmente osannato dalla critica e del pubblico in generale.si tratta del famoso provider virtuale che prende il nome di CoopVoce, il quale pian piano sarebbe riuscito a dare una svolta alla sua attività nel Bel paese.

Le offerte in arrivo sono diventate sempre più interessanti, soprattutto perché i contenuti sono cresciuti a dismisura mentre i prezzi, dall’altro lato, continuavano ad abbassarsi.

CoopVoce: continuano ad arrivare le celebri offerte del provider che arrivano fino a 100 giga, ecco le solite EVO sul sito ufficiale

Un equilibrio sembrerebbe essere stato raggiunto definitivamente, soprattutto per quanto concerne le offerte ora disponibile sul sito ufficiale del gestore. Il nome da ricordare è EVO, gamma di offerte disponibili all’interno dell’armamentario da battaglia di CoopVoce. Ci sono infatti tre promozioni mobili che in molti conosceranno già, le quali perdurano ancora.

La prima delle tre offerte è quella forse meno interessante ma allo stesso tempo più vantaggiosa tra le sue simili. Si tratta di quella che ogni mese per soli 4,90 € per sempre, consente di avere minuti verso tutti i gestori mobili e fissi senza limiti e SMS senza limiti verso tutti.

Segue poi l’altra offerta con 30 giga disponibili oltre a minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS. In questo caso il prezzo di 6,90 €. Arriva poi l’ultima promozione della gamma, quella che comprende 100 giga per un totale di 8,90 € al mese per sempre.