CoopVoce è al top con le EVO da 100GB quasi gratis, distrutta TIM

La scelta del proprio gestore passa attraverso tantissime valutazioni, le quali vengono fatte anche in seguito alle esperienze precedenti. Magari qualcuno che è rimasto scottato si guarderà bene dal sottoscrivere un’offerta con uno dei soliti provider, magari propendendo per qualcosa di totalmente nuovo. Proprio in quest’ambito si può scegliere quindi anche tra i vari gestori virtuali, i quali sembrano dominare senza troppe problematiche per quanto riguarda il quantitativo di contenuti al loro interno ma anche per quanto concerne i prezzi mensili.

Tra i provider virtuali ci sono alcune opzioni davvero interessanti, le quali però non possono fare altro che soccombere sotto i colpi di un provider virtuale molto famoso anche a detta del pubblico. Stiamo parlando di CoopVoce, gestore che pian piano riuscito ad arrivare ai piani alti conseguendo ottimi risultati e portando dalla sua parte numerosi utenti. Gli utenti riferiscono infatti di non aver mai ricevuto brutte sorprese da questo provider, il quale infatti base al suo rapporto con il pubblico sulla fedeltà più totale.

CoopVoce: le nuove offerte EVO continuano a battere ogni forma di concorrenza, ecco cosa comprendono

Sono tre in questo momento le offerte disponibili sul sito ufficiale del celebre gestore virtuale CoopVoce. Secondo quanto riportato infatti riescono a destare grande attenzione del pubblico in cerca di un nuovo provider le famosissime EVO.

La prima delle tre include solo minuti ed SMS senza limiti ad un prezzo mensile di soli 4,90 € per sempre. Le altre due invece includono anche connessione ad Internet. Ci sono infatti all’interno di esse minuti senza limiti con 1000 SMS versa tutti e rispettivamente 30 e 100 giga per navigare sul web. La prima delle due costa 6,90 € al mese mentre la seconda 8,90 € al mese.