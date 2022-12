Una delle ultime offerte proposte dal noto operatore telefonico Iliad è Iliad Flash 120. Si tratta di un’offerta davvero eccezionale caratterizzata da un prezzo molto basso e da un grande quantitativo di traffico dati per navigare. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo questa offerta anche ad alcuni già clienti selezionati tramite una e-mail.

Iliad Flash 120, l’operatore offre l’offerta anche ad alcuni già clienti

Lo scorso 24 novembre 2022 l’operatore telefonico francese ha proposto per la prima volta la nuova offerta denominata Iliad Flash 120. Almeno inizialmente, questa offerta era rivolta per tutti i nuovi clienti. Tuttavia, come già accennato, l’operatore ha da poco deciso di proporre la sua attivazione anche ad alcuni già clienti.

In particolare, ora potranno arrivare l’offerta in questione anche i già clienti che hanno al momento attive alcune delle offerte mobile di Iliad. Tra queste, sono comprese Iliad Voce, Iliad Giga 40 e Iliad Giga 80. Iliad Flash 120 offre ogni mese ben 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile dell’offerta è di 7,99 euro.

L’operatore telefonico sta dunque avvertendo i propri clienti della possibilità del cambio offerta tramite l’invio di una e-mail con oggetto “Cambia offerta e passa a Flash 120 entro il 15/12”. Il passaggio alla nuova offerta è gratuito senza costi aggiuntivi. Ricordiamo comunque che i già clienti possono anche effettuare il cambio offerta verso la promo Iliad Giga 150. Quest’ultima offre ogni mese 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 9,99 euro al mese.