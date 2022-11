Per l’evento del Black Friday del 2022 l’operatore telefonico Iliad ha deciso di fare le cose in grande. L’operatore ha infatti deciso di proporre non una ma bensì due nuove offerte a dei prezzi eccezionali. La prima è l’offerta Iliad Flash 120, mentre la seconda è Iliad Giga 150.

Iliad: per il Black Friday arrivano le offerte Iliad Flash 120 e Iliad Giga 150

L’operatore telefonico Iliad ha ancora una volta spiazzato l’intera concorrenza. Come già accennato, infatti, per questo Black Friday l’operatore ha deciso di proporre ben due nuove offerte di rete mobile molto allettanti. La prima di queste è Iliad Flash 120. Quest’ultima include ogni mese ben 120 GB di traffico dati con connettività 4G e 4G+ e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad SMS illimitati verso tutti. Il costo dell’offerta in questione è decisamente basso, dato che si tratta di soli 7,99 euro al mese.

Questa nuova offerta proposta da Iliad è attivabile da tutti i nuovi clienti (anche da chi richiede la portabilità del proprio numero da altro operatore) e anche da chi è già cliente dell’operatore telefonico francese. Tuttavia, si tratta di un’offerta limitata nel tempo, dato che sarà disponibile all’attivazione soltanto fino al prossimo 15 dicembre 2022.

La seconda offerta proposta da Iliad è Iliad Giga 150. In questo caso, si avranno a disposizione ben 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri. In questo caso, però, l’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile sia dai nuovi clienti di Iliad sia da chi è già cliente.