Avere rapporti con le banche è davvero complicato ultimamente ma non per colpa loro, semplicemente per quello che stanno creando i truffatori. Sono state generate più volte delle vere e proprie truffe clamorose che avrebbero portato gli utenti ad avere non pochi problemi.

Bisogna quindi stare molto attenti soprattutto con i messaggi che arrivano mediante indirizzi e-mail spesso fittizi. Dietro questi ultimi si nascondono dei tentativi di phishing.

Banche truffate: il nuovo tentativo di phishing sta portando le persone all’esaurimento, diversi hanno perso oltre 1000 €

Secondo quanto riportato durante gli ultimi giorni, sarebbero accadute delle cose davvero spiacevole. Diversi utenti avrebbero riferito di aver ricevuto delle truffe relazionate alle loro banche, le quali avrebbero comunicato alcuni movimenti molto strani.

Il tentativo di phishing in questione finge di far credere alle persone che qualcuno sia entrato nel loro account bancario. L’invito sarà quello di cambiare password, ma le persone non sanno che così facendo consegneranno le credenziali i malfattori che poi potranno quindi svuotare rapidamente il conto. Proprio qui in basso potete trovare l’esempio del messaggio che abbiamo riportato pari pari a quello che hanno ricevuto tantissimi clienti durante gli ultimi giorni.