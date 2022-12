Vodafone vuole staccare tutti i rivali durante la stagione natalizia. Il provider inglese, nella fattispecie, vuole garantire a tutti gli abbonati un’alternativa alle promozioni low cost di Iliad ed alla nuova tariffa Flash 120. Nel dettaglio, in questi giorni che precedono le feste, gli utenti potranno attivare la tariffa Special 70 Giga.

Vodafone, contro Iliad ecco la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

La Special 70 Giga rappresenta da tempo una delle offerte principali del listino di Vodafone. Gli utenti che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione un ticket che prevede chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per navigare in rete con le linee 4G.

I clienti che scelgono questa promozione si troveranno a pagare un costo per il rinnovo mensile pari a 7,99 euro. Sempre gli abbonati dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della propria SIM.

Gli abbonati che optano per questa ricaricabile di Vodafone avranno ulteriori garanzie, a partire dai costi bloccati almeno durante il primo semestre. Non sono previste, quindi, rimodulazioni almeno durante i sei mesi iniziali dall’apertura dell’abbonamento.

Gli utenti che sono interessati ad attivare questa ricaricabile potranno recarsi presso uno dei punti ufficiali di Vodafone in Italia. Come per altre ricaricabili, anche in questa circostanza sarà necessario effettuare l’operazione di portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad, con un’attesa per l’attivazione della rete che prevede sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.