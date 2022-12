Ogni giorno è una festa sul Play Store e per tutti gli utenti di casa Android, in questo periodo è difatti possibile riuscire ad avere la meglio, risparmiando al massimo sui propri acquisti digitali, ottenendo infatti un risparmio che ogni altro utente non pensava mai di vedere.

Gli sconti che andremo ad indicarvi, è importante ricordarlo, sono limitati temporalmente, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati a prezzi scontati per un periodo estremamente breve, e potranno terminare molto prima del previsto. Se siete interessati, andate quanto prima sul Play Store, e completate l’acquisto.

Detto questo, ricordatevi inoltre della presenza di un canale Telegram unico nel suo genere, permette di avere codici sconto Amazon completamente gratis ed ogni giorno elenca le migliori offerte per i propri iscritti. Lo trovate qui.

Android e Play Store: ecco le nuove offerte

Un risparmio assolutamente interessante si staglia all’orizzonte per gli utenti che vogliono personalizzare il proprio smartphone, andando difatti ad installare pack di icone a prezzi fortemente ribassati e scontati. Tra le migliori soluzioni del momento non possiamo che annoverare Win Circle (LINK), Outline Watermelon (LINK) o Pastello You (LINK), promozioni che riducono di molto il prezzo, mantenendo praticamente inalterata la qualità generale del prodotto in sé.

Non mancano offerte legate a applicazioni utili per la quotidianità, come Spelling Test & Practice Pro (LINK), comodissima per imparare lo spelling e la pronuncia di determinate parole, come anche Math Games Pro (LINK), ideale per mantenere sempre allenata la mente con giochi matematici. In ultimo vi segnaliamo la presenza di Dungeon Corp.Vip, un interessante gioco RPG per tutti (LINK).