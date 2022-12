Netflix sta mettendo in campo una serie di novità molto interessanti relative ai suoi piani di abbonamento. Nel corso di quest’anno, la compagnia streaming è stata costretta, forte di uno scenario globale sempre più indirizzato verso l’inflazione, a dover applicare una serie di aumenti sui prezzi mensili dei suoi clienti.

Netflix lancia le inserzioni pubblicitarie con questo nuovo ticket low cost

Le rimodulazioni andate in scena nel 2022 hanno riguardato due dei tre attuali piani di visione, ossia il ticket Premium e quello Standard. Non ci sono state invece modifiche per il piano base.

Per quanto concerne il ticket Premium, gli utenti della tv streaming si troveranno ora a pagare una quota di 18,99 euro. Come in passato, gli utenti che optano per il piano Premium avranno la possibilità di guardare i contenuti su ben 4 dispositivi in contemporanea ed avranno anche la possibilità di beneficiare del servizio 4K UHD.

Il secondo ticket che ha subito modifiche è invece quello Standard. Gli utenti, in quest’occasione, pagheranno una quota mensile di 12,99 euro ogni mese con la tecnologia HD inclusa e con la visione su due dispositivi in contemporanea.

Per la stagione natalizia, inoltre, Netflix omaggia gli utenti orfani dei costi da ribasso con un nuovo ticket low cost. Il nuovo pacchetto entry level della tv streaming avrà un costo mensile pari a 5,49 euro ogni trenta giorni. La caratteristica principale di questo ticket sarà quella delle pubblicità. In cambio di costi più contenuti, i titoli di Netflix saranno intervallati da breve inserzioni commerciali per gli utenti.