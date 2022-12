I prezzi più bassi dell’intero anno vi aspettano in questi giorni da Mediaworld, la campagna promozionale è davvero pronta per permettere ai consumatori di accedere ad una selva di sconti specialissimi, con la possibilità di scoprire in esclusiva assoluta quali sono i prodotti più economici.

Il risparmio, o meglio il rapporto qualità/prezzo, raggiunge livelli mai visti prima in Italia, ogni giorno è possibile approfittare di sconti speciali che permettono indubbiamente di accedere a dispositivi di alto livello, che promettono in cambio un risparmio quasi mai visto prima d’ora.

MediaWorld: offerte speciali con il miglior volantino

Mediaworld batte tutti con un volantino che vuole essere assolutamente il primo della classe, arricchendo di molto gli utenti che vogliono spendere poco o niente, anche accedendo alla fascia alta della telefonia mobile. Partiamo proprio da quest’ultima con la presenza di soluzioni del calibro di iPhone 14, disponibile a soli 949 euro, ma anche Galaxy S22 Ultra 5G, il migliore della generazione corrente, il cui prezzo si aggira attorno ai 999 euro, per finire con una soluzione leggermente più economica, ma ugualmente performante, quale è rappresentata dall’ottimo iPhone 13, in vendita a 848 euro.

Le occasioni del volantino di MediaWorld non terminano assolutamente qui, sono disponibili all’acquisto anche numerosi modelli in vendita a meno di 300 euro, quali possono essere Galaxy A13, Galaxy A33, Redmi Note 11S, Redmi 9A, Redmi 10 e similari. Gli acquisti, come anticipato, possono tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale, le condizioni di vendita restano pressochè invariate.