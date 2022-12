La nuova serie di smartphone top di gamma del sub brand di Vivo sarebbe dovuta essere presentata ufficialmente lo scorso 2 dicembre. Tuttavia, come sappiamo, l’azienda ha posticipato l’evento di presentazione a giovedì 8 dicembre 2022. Nonostante manchi quindi pochissimo tempo al suo debutto, in queste ore il portale cinese TENAA ha confermato ancora una volta le specifiche tecniche di iQOO 11.

iQOO 11: il portale cinese TENAA conferma le specifiche a ridosso dal debutto

A pochi giorni dal suo annuncio ufficiale sul mercato, il portale cinese TENAA ha confermato ancora una volta le specifiche tecniche del prossimo top di gamma iQOO 11. Lo smartphone (registrato sul sito con il numero di modello V2243A) misurerà 164.86 x 77.07 x 8.72 mm ed avrà un peso complessivo di 205 grammi.

La parte frontale sarà occupata da un ampio display con tecnologia SuperAMOLED ed avrà al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco del device. Sarà un pannello con una diagonale da 6.78 pollici con una elevata risoluzione pari al QHD+ (1440 x 3200 pixel) e siamo sicuri che ci sarà una frequenza di aggiornamento piuttosto elevata.

In alto in un foro centrale ci sarà una selfie camera da 13 MP. Sul posteriore, invece, lo smartphone avrà tre fotocamere con sensori fotografici rispettivamente da 50, 16 e 8 MP. Sotto alla scocca batterà il potente soc Snapdragon 8 Gen 2 e saranno disponibili diversi tagli di memoria con 8, 12 o 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e 128, 256 o 512 GB di storage interno di tipo UFS 4.0. La batteria sarà da 5000 mah e supporterà la ricarica rapida da 120W. Il software sarà poi Android 13 con l’interfaccia OriginOS 3.