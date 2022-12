oneplus-nord-2t-entra-a-far-parte-del-programma-beta-oxygenos-13

OnePlus ha fatto un annuncio su un nuovo impegno nei confronti dei suoi consumatori non molto tempo fa. L’azienda renderà disponibili fino a quattro significativi aggiornamenti Android per i prodotti di punta dell’azienda. Dopo OnePlus 11, dovremmo valutare altri flagship usando la parola “Alcuni”. Inoltre, la società si è impegnata a fornire cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, unendosi ufficialmente a un ‘movimento’ che Samsung ha fornito per primo.

Non abbiamo alcuna informazione sul grado di supporto che verrà fornito dall’azienda per i telefoni che rientrano nella serie Nord. Tuttavia, è ragionevole prevedere che la stragrande maggioranza di essi riceverà almeno un aggiornamento significativo e, nel migliore dei casi, due aggiornamenti significativi. Detto questo, l’aggiornamento OxygenOS 13 basato su Android 13 per OnePlus Nord 2T è ora in fase di lancio.

OnePlus Nord 2T, l’aggiornamento è ora disponibile

L’Open Beta Testa di OxygenOS 13 è ora disponibile per il download per OnePlus Nord 2T, ha annunciato OnePlus. Questa è un’ottima notizia per chiunque non veda l’ora che venga rilasciato Android 13. Impostazioni >> Informazioni sul menu del dispositivo >> Aggiornato >> Programma beta è dove troverai l’opzione per partecipare al beta test dell’aggiornamento. Se la tua richiesta viene approvata una volta che hai inviato le tue informazioni personali, otterrai l’ultima versione del materiale entro cinque giorni lavorativi.

È importante tenere presente che l’aggiornamento è ancora in fase “beta” e potrebbe includere errori. Se questo è l’unico telefono che hai, dovresti rimandare l’iscrizione al beta test ancora per un po’. Indipendentemente dal fatto che la tua applicazione sia stata scelta, puoi controllare il menu Impostazioni >> Informazioni sul dispositivo >> Scarica ora sul tuo telefono per vedere se è stata scelta.

È essenziale verificare se sul tuo dispositivo mobile è installata la versione OxygenOS PH2401 11.A.17. Inoltre, l’aggiornamento sarà reso disponibile solo per i modelli Indian Nord 2T. Inoltre, l’aggiornamento verrà inviato agli utenti che partecipano attivamente ai forum di OnePlus. Tenendo presente tutto ciò, possiamo tranquillamente affermare che questa non è una “Open Beta”. Dopotutto, ci sono alcuni prerequisiti che impediscono alla stragrande maggioranza delle persone di partecipare.

Fino al 3 dicembre 2022, gli utenti hanno la possibilità di richiedere l’aggiornamento beta di OnePlus Nord 2T. Pertanto, ci sono solo poche ore rimanenti. Inoltre, OnePlus fornisce solo 5.000 posti disponibili.