Secondo una storia pubblicata giovedì da Bloomberg, Apple cambierà il nome del software operativo per le sue cuffie a realtà mista da “realityOS” a “xrOS“. Secondo Bloomberg, il lavoro sullo sviluppo del visore è iniziato sette anni fa e la pubblicazione del prodotto è prevista per l’anno successivo. Quando finalmente sarà in vendita, l’auricolare AR/VR sarà la prima nuova categoria di prodotti introdotta dall’azienda da quando l’Apple Watch è stato introdotto nel 2015.

Secondo persone che hanno familiarità con la situazione che hanno parlato con Bloomberg, il cambiamento nel soprannome del dispositivo offre uno sguardo alle funzionalità che saranno incluse nel prodotto proprio mentre il gigante della tecnologia sta intensificando i suoi sforzi di sviluppo. Il termine “XR” si riferisce alla “realtà estesa”, il che indica che molto probabilmente il prodotto includerà sia la realtà aumentata che la realtà virtuale. La realtà aumentata è quando uno strato di elementi visivi o informazioni viene sovrapposto al mondo reale, mentre la realtà virtuale si riferisce ad ambienti completamente immersivi.

Apple sta preparando il suo visore

Secondo un rapporto di Bloomberg, il sistema operativo di realtà mista avrebbe versioni aggiornate delle popolari applicazioni Apple come Messaggi e Mappe. Utilizzando il software, terze parti saranno in grado di progettare e sviluppare le proprie applicazioni e giochi. Secondo una storia di Bloomberg, che citava i depositi di marchio di Deep Dive, una società di comodo che potrebbe essere controllata da Apple, “xrOS” potrebbe anche essere il nome che Apple dà all’hardware dell’auricolare oltre al software.

Secondo una storia di Insider, nell’agosto di quest’anno, un’azienda chiamata Immersive Health Solutions, presumibilmente collegata anche ad Apple, ha presentato domande di marchio relative al copricapo per i nomi “Reality One” e “Reality Pro” e ” Processore di realtà.” A novembre il Technology Development Group di Apple ha pubblicato annunci di lavoro per ingegneri per lavorare su effetti visivi e grafica 3D per costruire il visore. Secondo Bloomberg, il Technology Development Group è l’unità segreta che sta presumibilmente sviluppando il sistema operativo per l’auricolare.

Mentre le grandi aziende tecnologiche competono per conquistare un posto nel metaverso, il copricapo di Apple potrebbe trovarsi in concorrenza con altri visori per realtà virtuale come Quest Pro di Meta, Oculus Quest di Facebook e Playstation VR di Sony.