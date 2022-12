Gli smartphone Android di Google otterranno nuove funzionalità come parte di un aggiornamento di dicembre. In apparenza, le modifiche sembrano essere del tutto casuali, ma questo perché ognuna è adattata a un tipo di utente unico. Google, ad esempio, sta lanciando una nuova app per la modalità di lettura per aiutare le persone ipovedenti a leggere il testo sui loro telefoni.

Funziona incorporandosi nelle impostazioni rapide del telefono e viene abilitato scegliendo una nuova scheda del libro che viene visualizzata su altre applicazioni. Il sito web diventa quindi più leggibile, con testo colorato su sfondo nero per un grande contrasto. Secondo la dichiarazione, sono disponibili opzioni di personalizzazione, inclusa la possibilità di modificare il colore del testo, la dimensione del carattere e il livello di contrasto. Per le persone che faticano di più con la lettura o vogliono semplicemente rilassarsi e ascoltare, la modalità di lettura include un’opzione di sintesi vocale. Puoi modificare la velocità di lettura utilizzando un dispositivo di scorrimento in-app.

Android, disponibile il nuovo aggiornamento di dicembre

Un’altra caratteristica degna di nota è la possibilità di condividere la chiave digitale dell’auto, ma solo tra smartphone Pixel e iPhone. Le chiavi compatibili vengono inviate utilizzando l’app del portafoglio digitale di un telefono (assicurati solo di poterti fidare dell’altra persona). Google intende portare il supporto della chiave digitale su “alcuni telefoni con [Android 12] e versioni successive”, ma non ha fornito alcun calendario specifico diverso da “presto”.

Wear OS verrà aggiornato nel prossimo futuro. Vengono aggiunti nuovi riquadri per farti sapere quando potresti vedere l’alba o il tramonto in un dato giorno, oltre a fornire un facile accesso ai tuoi contatti preferiti. A partire dal 5 dicembre, alcuni esercizi sull’app Adidas saranno accessibili tramite i comandi vocali dell’Assistente Google. A parte questo, non è chiaro quando saranno disponibili le altre funzionalità.