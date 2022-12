WindTre vuole ritagliarsi il giusto spazio nel mondo degli operatori telefonici nostrani, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale che riesce a convincere un numero sempre più grande di consumatori ad effettuare il cambio operatore.

Le proposte del periodo spaziano dalla soluzione pensata esclusivamente per i possessori di un abbonamento Fibra di WindTre, sino ad arrivare a coloro che provengono da un operatore virtuale, e si ritrovano a poter effettuare un cambiamento nella propria vita telefonica.

Ricevete sullo smartphone le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, vi aspettano subito su questo canale Telegram.

WindTre: offerte spaventose e grandissimi prezzi bassi

Le offerte WindTre sono da tempo tra le migliori degli operatori telefonici standard, alcune ottime occasioni sono a disposizione degli utenti che vogliono accedervi, a patto che comunque, come anticipato, siano effettivamente disposti al cambio operatore.

La promo che maggiormente ha catturato l’attenzione dei clienti è sicuramente la Go 150 Flash+ Digital, una soluzione che presenta un costo fisso di soli 8,99 euro al mese, ed allo stesso promette di accedere ad un bundle effettivamente composto da illimitati minuti da poter utilizzare verso chiunque, nonché 150GB di internet in 4G e 200 SMS da inviare a chi si vuole. Essendo disponibile solo in versione Easy Pay, ricordiamo che necessiterà del pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito.

Le offerte di WindTre non terminano qui, sono infatti disponibili anche Go 50 Star, al prezzo di 7,99 euro, con 50 giga di internet alla massima velocità, e non solo. Tutte le attivazioni sono possibili direttamente dai negozi fisici in Italia, non altrove.