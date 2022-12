WindTre è sempre pronta a far sognare i consumatori con nuove offerte speciali, ricchissime di giga e di prezzi sempre più economici su cui poter fare affidamento per godere del miglior risparmio possibile.

L’ultima occasione passa per la Go Unlimited Star+, una promozione che al giorno d’oggi presenta un limite importante, ovvero l’attivazione possibile solo ed esclusivamente da parte degli utenti che già sono clienti WindTre, precisamente coloro che dispongono di un abbonamento Fibra attivo. Solo a questi clienti viene offerta tale opportunità di risparmio, ricordando comunque che non è necessario versare un contributo iniziale.

WindTre: tanti giga per tutti gli utenti

Con la promozione descritta nell’articolo, i fortunati utenti che la potranno richiedere si ritrovano a spendere soli 7,99 euro al mese, per godere comunque di un bundle invidiabile, composto da illimitati minuti da poter utilizzare liberamente verso un qualsiasi operatore telefonico, senza dimenticarsi di 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri, ma anche giga illimitati.

Avete capito bene, i giga non presentano un limite in termini numerici, almeno da un punto di vista teorico, perché tutto ruota attorno al buon senso del cliente, poiché WindTre si riserva il diritto di annullare la promozione, nel caso in cui si rendesse conto che non venissero rispettate le linee guida base.

L’attivazione dell’offerta è possibile solo ed esclusivamente in negozio, ricordiamo infatti che non è possibile accedervi tramite il sito ufficiale dell’azienda, al momento non è stato comunicato un periodo temporale di validità.