Videogame, ora anche i cani possono giocare come gli esseri umani

Il vostro cagnolotto vuole giocare proprio nel momento in cui siete impegnati? Non preoccupatevi, perché (solo in casi estremi) la tecnologia può darvi un grande aiuto. Da qualche tempo è in lavorazione il progetto della startup “Joipaw” con sede nel Regno Unito. Questa permetterebbe ai nostri amici a quattro zampe di giocare ai videogame. Avete capito bene, esattamente come farebbe un umano. Ma qual è il suo scopo?

Videogame: a cosa servirà questo progetto?

Dersim Avdar, leader dell’azienda, ha spiegato l’utilità dell’offrire un videogame anche ai cani. Questo avrebbe uno scopo “didattico”, permettendo a Fido (di età anziana) di mantenere e migliorare la sua cognizione. Insomma, quello che per noi sembra essere un gioco, per il nostro amico fedele è un vero e proprio allenamento mentale.

Avete presente quel famoso gioco chiamato “colpisci la talpa“? Ecco, il concetto è praticamente lo stesso ma le creature in tal caso dovranno premere il muso su un dispositivo touchscreen (anti-saliva) tenendo così in movimento la loro materia grigia. I giochi aumentano di livello e vi è addirittura un tracker indossabile in grado di misurare i loro progressi.

“Il nostro obiettivo è semplice: aiutare ogni cane del pianeta a vivere una vita più lunga, più felice e più sana”, si legge sul sito web dell’azienda. “Lo facciamo trasformando gli allenamenti fisici e mentali quotidiani in uno stile di vita sostenibile con la nostra console, i giochi e il tracker indossabile.”

Mettiamo in chiaro una cosa: il video game non ha lo scopo di sostituire l’essere umano, bensì di aiutare il cane nello sviluppo cognitivo. Dunque non dimenticate di dedicargli il vostro tempo, la vita è una sola e i nostri amici pelosi non vivono per sempre!