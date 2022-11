Netflix: la piattaforma ha deciso di aprire uno studio di videogame

Sappiamo tutti che Netflix è molto determinata e infatti sta già cercando altri mille modi per espandersi e far parlare di sé in tutto il mondo. Quale miglior modo se non puntando anche ai computer? La famosa piattaforma dello streaming ha deciso di coinvolgere nel progetto i seguenti dettagli: Unreal Engine, servizio live, free-to-play, action RPG in terza persona. Avete capito di cosa stiamo parlando?

Netflix: un nuovo inizio per la piattaforma dello streaming

Netflix ambisce a un franchise multi-formato che si diffonda in diversi media: lo storytelling deve essere “all’altezza di una serie TV o un film Netflix”, e deve espandersi anche verso “altri formati” di contenuto. L’idea è di partire dal gioco, visto che da tempo la piattaforma mastica la convinzione che il gaming sia un segmento fondamentale per la diffusione del suo pool di abbonati. Ad oggi si vedono esclusivamente dei giochi per mobile (Android e iOS) disponibili per gli utenti, privi di pubblicità e senza acquisti in-app. Per intenderci, una specie di Apple Arcade connesso all’account Netflix.

Ma veniamo alla notizia pazzesca: il colosso dello streaming ha deciso aprire uno studio di videogiochi tutto suo, con sede a Helsinki e diretto da Marko Lastikka. Quest’ultimo fu vicepresidente di Zynga e dirigente per Electronic Arts. Egli riscontrò successo con svariati titoli mobile/web come FarmVille, Words With Friends, Draw Something e la serie CSR Racing. Ma perché proprio in Finlandia? Sembrerebbe che lì ci sia già una grande quantità di talento per quanto riguarda il videoludico. Non a caso nella stessa città si trova lo studio Next Games.