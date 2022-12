RealityScan è una nuovissima applicazione mobile per la scansione 3D e la sua uscita è stata appena annunciata da Epic Games e Capturing Reality. Al momento della stesura di questo documento, la suddetta applicazione gratuita può essere ottenuta tramite l’App Store di Apple iOS per il download.

L’app RealityScan è uno scanner 3D in grado di convertire fotografie 2D in modelli 3D di alta qualità. Il software si occupa di tutto il duro lavoro e non è necessaria alcuna esperienza o formazione precedente per iniziare. RealityScan funziona chiedendo agli utenti di scattare una foto di un oggetto con il proprio telefono e quindi trasformare l’immagine.

RealityScan è disponibile gratuitamente su AppStore

La transizione è resa possibile dall’utilizzo dell’elaborazione cloud di RealityScan. Al termine della procedura, il modello 3D appena creato può essere pubblicato su Sketchfab e distribuito gratuitamente ad altri utenti. Capturing Reality è la società che ha avuto l’idea di RealityScan. È un creatore di soluzioni di fotogrammetria che sono alla pari con le migliori al mondo e il suo obiettivo è rendere la scansione 3D accessibile a tutti.

In precedenza, Capturing Reality ha collaborato con Quixel, le persone incaricate di curare Megascans, per sviluppare un’applicazione desktop chiamata RealityCapture, che è stata utilizzata per eseguire scansioni ad alta fedeltà. La fase successiva dello sviluppo di Capturing Reality si chiama RealityScan e porta la tecnologia sui dispositivi mobili.

I modelli che sono stati inviati a Sketchfab possono essere utilizzati con qualsiasi programma di post-elaborazione, come Unreal Engine, Twinmotion, MetaHuman o qualsiasi altro strumento. Il fatto che sia compatibile con Unreal Engine è una caratteristica davvero intrigante. Questi caricamenti hanno il potenziale per aprire la strada a un’intera nuova generazione di giochi con ambienti iperrealistici in futuro.

Tuttavia, per garantire che i nuovi utenti ottengano il massimo da RealityScan e raggiungano i migliori risultati possibili, gli sviluppatori di Capturing Reality hanno realizzato un breve tutorial video.