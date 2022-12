Spotify è una delle piattaforme di streaming musicale più utilizzate al mondo. Quando si ascolta la musica a casa, in mobilità o perfino in macchina, quasi sicuramente la si sta riproducendo dall’app.

Ecco quindi che Spotify è diventata parte integrante della nostra vita quotidiana e l’algoritmo ha imparato a conoscere i gusti musicali di ognuno. Per celebrare la fine dell’anno e quindi tirare le somme, anche in termini musicali, la nota piattaforma di streaming musicale ha lanciato un nuovo servizio.

Grazie a Spotify Wrapped 2022 è possibile ottenere un riepilogo dettagliato di quello che è stato il proprio anno in musica. Verranno mostrati i generi musicali più apprezzati o quelli nuovi scoperti oltre alla tipologia di musica ascoltata nelle diverse ore della giornata.

Divertitevi a scoprire come è stato il vostro anno in musica con Wrapped 2022, il resoconto ufficiale creato da Spotify

Inoltre, sarà possibile scoprire quali sono stati i brani più ascoltati e gli artisti maggiormente apprezzati. Il tutto sarà realizzato in pratiche schede che possono essere postate direttamente nelle Storie Instagram e altri social per condividerle con tutti i propri amici.

Per accedere al proprio Wrapped 2022 basterà collegarsi alla pagina dedicata per essere reindirizzati sull’app Spotify installata sullo smartphone. In alternativa, è possibile aprire l’app e verrà mostrata la sezione Wrapped 2022 nella schermata iniziale. Basterà premere su Play e il carosello si avvierà automaticamente.

Alla fine di ogni storia dedicata al Wrapped 2022, apparirà la scritta “Condividi questa storia” per salvare le singole immagini, inviarle ai propri amici o condividerle direttamente sui social.