La prossima generazione di telefoni di punta di Samsung Galaxy è a pochi mesi di distanza. Secondo il portale delle notizie sudcoreano Korea Joongang Daily, Samsung svelerà la serie Galaxy S23 in un evento nella prima settimana di febbraio del prossimo anno. “La serie S23 sarà presentata al nostro evento negli Stati Uniti a febbraio”, ha detto un funzionario anonimo di Samsung sul giornale coreano. Le potenziali date di lancio corrispondono al programma di Samsung, che ha tradizionalmente riservato la prima parte dell’anno per l’introduzione dei telefoni della serie di Galaxy. Chosun, un sito di notizie coreano, ha affermato all’inizio di questo mese che la famiglia Galaxy S23 sarà rilasciata a febbraio.

Il portafoglio di dispositivi di base rimarrà per lo più invariato. La Galaxy S23 Ultra, con uno stilo e una fotocamera principale da 200 megapixel sul retro, sarà la gemma della corona. Samsung rilascerà anche il Galaxy S23 standard e la sua variante più grande, che normalmente si distingue con uno schermo più grande e una maggiore capacità della batteria.

Galaxy S23 si prepara al debutto

Mentre l’annuncio di un lancio di febbraio è elettrizzante in sé e per sé, sembra che Samsung non avrà molte sorprese in serbo per la sua presentazione a febbraio. I rendering trapelati del Galaxy S23 Ultra, che sembra molto simile al Galaxy S23 Ultra, sono già emersi. I miglioramenti più significativi saranno la sua fotocamera primaria di Isocell HP Series da 200 megapixel, un display più luminoso che supera l’iPhone 14 Pro Max e forse il nuovo lettore di impronte digitali di Sonic di Qualcomm 3D.

Il Galaxy S23 e le sue varianti più rinunciano al look avvolgente bicolore per l’isola della fotocamera. Invece, i rendering trapelati rivelano un semplice design a lenti galleggianti ispirato al Galaxy S22 Ultra su questi due telefoni. La fotocamera, il display e la batteria non dovrebbero ottenere cambiamenti significativi, ma EtNews ritiene che la connessione satellitare sia in arrivo.

In particolare, una versione Exynos dei telefoni della serie Galaxy S23 potrebbe non essere rilasciata quest’anno. Qualcomm ha affermato che il trio Galaxy S23 sarebbe stato alimentato quasi interamente dal suo prossimo Snapdragon 8 Gen 2 Soc. Gli acquirenti di device Samsung si sono precedentemente lamentati delle prestazioni scadenti con la gestione del calore, la limitazione e l’uscita della telecamera a causa del processore Exynos all’interno.