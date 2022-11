Come risultato di un’eccellente aggiunta che Google ha apportato a Chrome per iOS, ora hai la possibilità di accedere rapidamente a collegamenti esterni da altri programmi anche mentre navighi sul Web in modalità di navigazione in incognito. Google è responsabile dell’implementazione di questa funzione.

La funzione carica gli URL con altre schede aperte, il che significa che i tuoi cookie e gli accessi per altri account sono condivisi. Ciò significa che quando inizi una sessione utilizzando la modalità di navigazione in incognito, non sarai connesso a nulla in qualsiasi momento durante quella sessione. Se vai su Impostazioni di Chrome > Privacy e sicurezza e attivi l’impostazione ‘Chiedi di aprire collegamenti da altre app in incognito’, la selezione di un collegamento all’interno di un programma esterno ti porterà prima a un popup a schermo intero che richiede l’autorizzazione per aprire il collegamento.

Google Chrome per iOS, arriva il nuovo aggiornamento

Puoi disattivare questa impostazione accedendo a Impostazioni di Chrome > Privacy e sicurezza e deselezionando la casella accanto a ‘Chiedi di aprire collegamenti da altre app in incognito’.Questa sessione di navigazione verrà mantenuta privata dalla cronologia e da ‘altre persone che utilizzano questo dispositivo’ e non ti verrà richiesto di memorizzare alcuna informazione che hai digitato nei moduli durante questa sessione ‘visualizza l’URL su cui hai fatto clic e fornendo informazioni su come questa sessione di navigazione sarà protetta dal salvataggio nella cronologia.

Successivamente, viene mostrata la consueta spiegazione in incognito di Chrome su come ‘La tua attività potrebbe essere ancora visibile ai’ siti Web che visiti, il tuo luogo di lavoro o scuola e il tuo provider di servizi Internet. Gli iPad utilizzati da più membri della stessa famiglia ma che attualmente non dispongono di una modalità che consente a più utenti possono trarre vantaggio dall’attivazione di questa funzione. Nel frattempo, è utile se devi accedere ad altri account perché ti evita di dover copiare gli URL manualmente e apre immediatamente la modalità di navigazione in incognito. Inoltre, è utile se devi accedere ad altri account poiché è vantaggioso. Il fatto che l’utilizzo di questa funzionalità all’interno di Chrome non alteri in alcun modo il comportamento di navigazione web è forse il maggior punto di forza della funzionalità.