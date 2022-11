A seguito di un aggiornamento rilasciato oggi dall’azienda, l’assistente vocale Alexa può ora essere utilizzato insieme all’app iOS offerta da Audible. Di conseguenza, ora puoi utilizzare i comandi vocali per avviare l’ascolto di un libro, porre domande o ottenere assistenza con qualsiasi altra cosa che Alexa sia in grado di fare.

Anche se gli utenti sono stati in grado di godersi Audible per un po’ di tempo su dispositivi dotati di Alexa, questa nuova funzionalità consentirà il controllo vocale dall’interno della nostra app, che offrirà un’esperienza molto più vivida rispetto a quella precedentemente accessibile. I cuochi possono chiedere ad Alexa del loro prossimo ingrediente mentre interrompono l’ascolto. I pendolari possono chiedere ad Alexa di selezionare qualcosa di piacevole da ascoltare mentre sono in movimento.

Audible, scaricate l’aggiornamento per iOS

Solo quando l’app Audible viene utilizzata attivamente, la funzionalità funzionerà nel modo in cui è stata progettata. Gli utenti iOS possono interrompere l’audiolibro che stanno ascoltando per porre domande ad Alexa, impostare timer o persino ottenere indicazioni stradali senza dover toccare il proprio iPhone o iPad. Questa funzione è disponibile per gli utenti del sistema operativo iOS di Apple. Questa funzionalità è esclusiva per i prodotti fabbricati e venduti da Apple. Coloro che hanno scaricato l’app iBooks da Apple possono utilizzare questa funzione all’interno dell’app.

Gli utenti delle app iOS situate negli Stati Uniti sono i primi ad avere accesso alla funzionalità e si prevede che in un futuro non troppo lontano si verificherà un’implementazione per gli utenti che si trovano in altri paesi.