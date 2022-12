Honda annuncia ufficialmente il prezzo della sua nuova Civic Type R. Il modello è progettato per esaltare ogni dettaglio sulla base della tradizione di lunga data che l’azienda ha costruito ispirandosi allo spirito racing della Casa di Tokyo.

La Civic Type R di Honda nasce dalla volontà degli ingegneri addetti a questa linea di migliorare le caratteristiche del suo predecessore, la Civic di undicesima generazione. Quest’ultima vanta già dinamica, design e praticità incredibili ma l’azienda vuole spingersi oltre e fare un passo in più. Il prezzo della nuova auto proposta da Honda è di 54,300 euro. Sono state migliorate performance aerodinamiche, leggerezza di tutti i componenti e potenza complessiva.

L’auto dispone di un solo motore, il più potente ideato da Honda, il Turbo VTEC. La trasmissione manuale a sei rapporti offre un cambio di marcia veloce e più reattivo. Inoltre, include sistema rev-match con funzione auto-bip, per bilanciare al meglio il modello in curva. Le altre specifiche riguardano elementi di stile, come l’assetto più basso e largo, i nuovi passaruota, paraurti sottili e parte posteriore migliorata. Montati anche i cerchi in lega leggera da 19 mm e gli ultimi pneumatici fatti su misura.

Internamente, la Civic Type R di Honda vanta stessi livelli elevati ci confomrt e praticità della Civic e:HEV. Il quadro è personalizzabile e cambia in base alla modalità di guida prescelta. Oltre alle modalità predefinite è adesso disponibile la modalità di guida Individual, per offrire al pilota piena autonomia con sospensioni, acceleratore, sterzo, display suoni emessi dal motore e tanto altro ancora. Tutte funzioni e opzioni calibrabili dal display touch apposito.

Tra le novità emerge in particolare Honda LogR, un logger di dati che raccoglie informazioni dai sensori montati sull’auto. In questo modo si potrà migliorare la propria guida. “Civic Type R, che quest’anno celebra 25 anni di successi, è un culto per molti fedeli clienti, club e community di automobilisti in tutta Europa”, commenta Tom Gardner, Vicepresidente Senior di Honda Motor Europe Ltd. “L’ultima generazione, sulla scia del successo dei precedenti modelli, sfrutta le tecnologie Honda derivate dal motorsport, per offrire l’esperienza Civic Type R più performante della nostra storia”. Il nuovo modello sarà in commercio a partire dal 2023.