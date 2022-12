CoopVoce è unica, le EVO fino a 100GB costano meno delle offerte di Vodafone

Tra tutti i gestori presenti sul panorama della telefonia mobile italiana, sembra che alcuni stiano riuscendo ad affermarsi molto più di altri. Le realtà che un tempo sembravano essere ai margini, oggi sono totalmente incluse in questa storia che sembra essere una continua battaglia tra aziende diverse. Dopo aver visto il riproporsi di offerte di altissimo livello da parte dei provider più blasonati, pare che quelli più piccoli abbiano deciso di fare la voce grossa. Tra questi rientra di diritto anche CoopVoce, che a quanto pare sarebbe il capo dei gestori virtuali.

Questo titolo gli è stato affibbiato dagli utenti stessi, i quali hanno ripetuto a più riprese di non aver mai ricevuto brutte sorprese da questo provider che peraltro dispone di tre offerte davvero interessanti.

CoopVoce mostra ancora il suo meglio all’interno delle offerte più in voga del momento tra i gestori virtuale, ecco le tre EVO

Sono al momento tre le offerte che fanno battere il cuore alle persone che vogliono cambiare provider. C’è il solito gestore virtuale che prende il nome di CoopVoce che riesce a mettere tutti d’accordo con le sue offerte migliori, le quali rispondono al nome della famiglia EVO.

La prima in assoluto è quella che include minuti ed SMS senza limiti per 4,90 € al mese per sempre. A seguire ce ne sono altre due, le quali differiscono perché includono anche la connessione ad Internet in 4G. La prima delle due offre 30 giga oltre a minuti e 1000 SMS verso tutti, mentre la seconda offre 100 giga con minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti. I prezzi sono rispettivamente di 6,90 e di 8,90 € al mese per sempre.