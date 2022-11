CoopVoce, EVO fino a 100GB a partire da soli 4 euro al mese per sempre

Tra i gestori più seguiti del momento c’è sicuramente il nome di CoopVoce, provider che con tutte le sue offerte ha dominato l’ultimo periodo. Effettivamente queste sono state intervallate da poche novità, restando sempre uguali e con lo stesso prezzo di vendita. Sul sito ufficiale infatti è possibile avere una panoramica generale di quanto offerto dal gestore, il quale chiaramente non vuole tirarsi indietro soprattutto nel periodo natalizio.

CoopVoce: sul sito ufficiale sono ancora disponibili le tre offerte Evo con tutto incluso, si parte da soli 4,90 euro al mese per sempre

CoopVoce risulta infatti estremamente trasparente sotto questo aspetto, come precisa anche sul sito ufficiale dove ci sono tutte le informazioni di rito. Stando a quanto riportato, le tre offerte migliori sono ancora disponibili anche dopo il periodo del Black Friday.

Stiamo parlando delle EVO, soluzioni che al loro interno non nascondono di certo i contenuti che sono pronte a mettere a disposizione del pubblico. La prima delle tre è quella basilare, la quale include al suo interno quello che serve ma solo se non desiderate connettervi al web. Ci sono infatti minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia per un prezzo mensile di soli 4,90 €.

Segue l’altra promo, la EVO 30 che questa volta oltre ai messaggi e ai minuti senza limiti verso tutti include anche 30 giga per la navigazione sul web. Il prezzo è di 6,90 euro al mese per sempre. Infine ecco la promo da 100 giga con minuti senza limiti e 1000 SMS al prezzo di 8,90 € al mese per sempre.