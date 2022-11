Netflix distrugge Prime Video, 3 Serie TV guardate da tutti e abbonamento da 5 euro

Netflix stupisce ancora con il suo catalogo di contenuti che riguarda film ma soprattutto serie TV. Durante le ultime settimane ne sono arrivate tante altre, ma solo tre stanno dominando in cima alle classifiche.

La prima è Mercoledì che si guadagna il primo posto senza rivali. A seguire ecco Elite che torna con la sua nuova stagione. Infine segue 1899 con tantissimi utenti entusiasti.

Netflix, il successo è ancora una volta dietro l’angolo grazie al nuovo abbonamento che arriva dagli Stati Uniti d’America

Il colosso del mondo dello streaming ancora una volta far parlare di sé grazie ad una nuova invenzione, la quale riguarda un nuovo piano di abbonamento. Oltre a quelli a cui tutti sono abituati che variano per prezzo mensile ma soprattutto per quello che offrono all’utente finale, ne arriva un altro che porterà le pubblicità.

Esatto, avete capito bene: già da qualche settimana su Netflix c’è la possibilità di sottoscrivere questa nuova soluzione che consentirà a tutti di entrare a far parte del mondo dello streaming che conta spendendo pochi euro. Questa soluzione costa solo 5,49 € al mese per tutti coloro che la sottoscrivono, i quali dovranno accettare a grandi linee due compromessi. Il primo è quello che riguarda la qualità video, la quale sarà limitata all’HD a 720p. Il secondo compromesso è sicuramente quello di dover accettare per ogni ora di video riprodotta, almeno quattro o cinque minuti di pubblicità. Di certo il prezzo è molto invitante e qualcuno potrebbe accettare di tirarsi qualche piccolo pizzico pur di risparmiare.