Netflix distrugge Prime Video con 3 Serie TV amatissime, arrivano le pubblicità

Al netto del lavoro fatto negli ultimi anni, Netflix si conferma ancora una volta la migliore piattaforma in assoluto per quanto riguarda lo streaming. A confermarlo sono le molteplici statistiche che parlano di un traffico davvero eccezionale sviluppato dei contenuti che il colosso carica ormai ogni mese. Da diversi mesi ad oggi sono arrivate produzioni di altissimo livello che a quanto pare stanno interessando e non poco il pubblico. Ci sono chiaramente quelle preferite, soprattutto tra le serie TV.

In primo luogo sembrerebbe che il pubblico si starebbe appassionando alla nuova stagione di Mercoledì, celebra produzione basata sulla famiglia Addams. Non mancano però gli appassionati al secondo posto alla serie criptica nota con il nome di 1899. Infine torna ancora una volta con una nuova stagione anche Elite, che al momento si piazza al terzo posto.

Netflix lancia anche un nuovo abbonamento: avrete le pubblicità ma pagherete 5,49 € al mese

Stando a quanto riportato sono già numerosissime le persone che hanno deciso di sottoscrivere il nuovo abbonamento che Netflix ha lanciato in Italia. Prima ancora di arrivare nel bel paese con questa nuova proposta, il colosso dello streaming aveva iniziato dei test negli Stati Uniti dove poi era stato introdotto l’abbonamento effettivo.

Per tutti coloro che non avessero ancora capito come funziona, si tratta di un ulteriore piano da poter sottoscrivere, il quale costa solo 5,49 €. Ogni mese avrete tutti i contenuti soliti di Netflix, con una qualità in HD. Per ogni ora di contenuti, ci saranno circa quattro o cinque minuti di pubblicità, ottimo compromesso per pagare così poco.