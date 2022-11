CoopVoce EVO 30 e 100, le due offerte con tutto incluso a partire da 4 euro

Secondo quanto riportato, sarebbe il periodo più propizio per provare a cambiare gestore, dal momento che sono tantissime le proposte. Ogni azienda riesce infatti a disporre sul suo sito ufficiale delle opportunità di livello, le quali non mancano né dal punto di vista dei contenuti, né dal punto di vista dei prezzi finali che durano molte volte anche per sempre.

Soprattutto i gestori virtuali stanno riuscendo a prendere il sopravvento in quest’ultimo periodo, dove le grandi aziende che da sempre dominano nel mondo della telefonia avrebbero fatto qualche passo indietro. La rimodulazione infatti avrebbero messo a serio rischio il dominio di grandi gestori che operano in Italia, favorendo proprio le aziende virtuali come lo è ad esempio CoopVoce.

CoopVoce: sono ancora disponibili le offerte fino a 100 giga con prezzi che partono da soli quattro euro al mese per sempre

Ci sono diverse offerte disponibili sul sito ufficiale dell’azienda, la quale solo ieri ha chiuso l’opportunità per sottoscrivere la promo con giga senza limiti. CoopVoce però non si tira indietro e continua a mettere a disposizione del pubblico soluzioni di altissimo livello, come quelle che sono rappresentate dalla celebre serie di offerte EVO.

Fino a partire dalla prima opportunità, quella con minuti ed SMS senza limiti, c’è tanta convenienza. Il prezzo è infatti di soli 4,90 € al mese per sempre. Seguono poi le altre due soluzioni molto più audaci dal punto di vista dei contenuti, con quella che permette di avere anche 30 giga per navigare sul web a soli 6,90 € al mese per sempre. Per finire ecco l’offerta da 100 giga con 8,90 € al mese.