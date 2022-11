La nuova campagna promozionale di Esselunga riesce a ritagliarsi un grandissimo spazio nel cuore degli utenti italiani, che ancora oggi sono alla ricerca del miglior compromesso per spendere poco e godere di ottimi prodotti generali.

Il volantino è ricco di opportunità di risparmio e di acquisto a prezzi sempre più convenienti, coloro che vogliono accedervi non devono fare altro che recarsi sin da subito nei negozi fisici, poiché al giorno d’oggi la medesima campagna promozionale non è disponibile altrove in Italia.

Esselunga: che offerte spettacolari per tutti, ecco gli sconti

Per il Black Friday Esselunga ha indubbiamente voluto fare le cose in grande, in questi giorni ha difatti lanciato incredibili offerte speciali che racchiudono i prezzi migliori degli ultimi mesi per tutti i consumatori.

L’accesso alla campagna promozionale è aperto a tutti, in questo modo sarà possibile pensare di acquistare un iPhone 13, disponibile al prezzo finale di soli 899 euro, oppure anche modelli più economici e datati, rappresentati a loro volta da iPhone SE 2020, in vendita a 399 euro, ma anche un bellissimo iPhone 11, il cui prezzo finale non supera i 498 euro richiesti.

Gli utenti possono anche pensare di mettere le mani su un prodotto con sistema operativo Android, rappresentato nello specifico da OnePlus Nord CE 2 Lite, in vendita a meno di 400 euro, passando anche per Redmi 9AT, Oppo A54s, Motorola moto G22, Oppo A76 e Oppo A54. Tutti questi sconti sono fruibili, come anticipato, in via esclusiva in negozio.