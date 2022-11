Esselunga prova a chiudere in bellezza la settimana del Black Friday con la presentazione di un volantino che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere nel periodo corrente, ed al cui interno si possono scovare ottime chances di risparmio.

Il volantino è pronto per dire la sua in ogni singolo negozio in Italia, senza vincoli particolari in termini di disponibilità territoriale, ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti potranno essere completati dove si vuole, non solo nel negozio più vicino alla propria residenza.

Esselunga: offerte a più non posso, in questi giorni si risparmia

Le offerte di Esselunga sono davvero incredibili, finalmente l’azienda decide di rilanciare lo Speciale Multimediale dedicato Black Friday, promettendo in cambio una serie di sconti davvero inediti ed esclusivi. All’interno del volantino sono molti i prodotti Apple effettivamente in promozione, tra questi troviamo iPhone 13, in vendita a soli 899 euro, come anche iPhone SE 2020, il cui prezzo è di 399 euro, oppure l’incredibile iPhone 11, il top di gamma che ormai ha compiuto un paio di anni, acquistabile dagli utenti a soli 498 euro.

Le occasioni del volantino sono assolutamente ricche anche pensando agli smartphone Android, tra questi troviamo anche Oppo A76, Oppo A54s, Redmi 9AT, OnePlus Nord CE 2 Lite, oppure Motorola Moto G22 e similari. A prescindere dalla categoria merceologica o fascia di prezzo, ricordiamo comunque che i singoli prodotti sono distribuiti con garanzia di 2 anni e sono completamente sbrandizzati.