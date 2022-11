MediaWorld ricorda a tutti di essere uno dei migliori rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, arricchita con prezzi sempre più bassi e convenienti.

Le modalità d’acquisto sono pressoché invariate rispetto al passato, ciò sta a significare che gli acquirenti possono accedere ai medesimi sconti recandosi in ogni negozio in Italia, come anche direttamente sul sito dell’e-commerce aziendale, il quale permette finalmente di godere sempre della spedizione gratuita presso il domicilio.

Le offerte Amazon black Friday, con anche codici sconto gratis, sono solo sul nostro canale Telegram, scopritele subito qui.

MediaWorld: le offerte sono veramente ottime

Un volantino così era da tanto tempo che non lo vedevamo, finalmente sono disponibili tantissimi sconti speciali che aiutano gli utenti a mettere le mani sui migliori smartphone in circolazione, pagando veramente pochissimo. Il top del top in promozione non poteva che essere l’eccellente Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, il migliore della lineup del 2022, acquistabile dagli utenti con un esborso finale di soli 979 euro.

Tra le altre proposte del volantino spiccano sicuramente il Galaxy S22+, il cui prezzo si aggira attorno ai 699 euro, oppure anche un buon Apple iPhone 13, acquistabile dai consumatori al prezzo finale di 799 euro. Coloro che vorranno cercare di risparmiare, ed allo stesso tempo acquistare un prodotto Apple, potranno fare affidamento sull’iPhone 11, disponibile nel medesimo periodo a 549 euro. Da non trascurare, infine, il bellissimo Oppo Find X5, che al giorno d’oggi può essere acquistato con un esborso finale di 599 euro.

Tutte le migliori offerte disponibili da Mediaworld sono raccolte in esclusiva sul sito ufficiale.