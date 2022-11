Il 17 novembre Realme 10 Pro e Pro Plus sono stati annunciati ufficialmente ma in Italia sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima di poter assistere al debutto. I dispositivi sono già noti nei loro particolari ma soltanto nel mese di dicembre avremo modo di procedere con l’acquisto nel nostro Paese e nel resto del mondo. L’azienda ha già annunciato la data ufficiale nella quale si terrà l‘evento internazionale.

Realme 10 Pro e Pro Plus arriveranno in Italia a dicembre!

Per chi si fosse perso la presentazione ufficiale dei due dispositivi è bene ribadire che si tratta di device molto interessanti. Il Realme 10 Pro ha un display LCD da 6,7 pollici con risoluzione FULL HD+ e refresh rate a 120 Hz. Il chip è un Qualcomm Snapdragon 695 5G e la batteria ha una capacità di 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. La parte posteriore del dispositivo è occupata da due sensori fotografici circolari disposti verticalmente: il principale è da 108 megapixel ed è accompagnato da un secondario da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel.

Il Realme 10 Pro Plus, come suggerito dal nome, propone delle prestazioni più sofisticate. Si passa infatti a un display OLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione FULL HD+ e refresh rate a 120 Hz. Il chip in questo caso è un MediaTek Dimensity 1080 ma non cambia la capacità della batteria, che sarà però in grado di supportare una ricarica rapida a 67W. La fotocamera posteriore ha tre sensori, di cui il principale da 108 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e un ultra grandangolare da 8 megapixel. La fotocamera frontale, invece, continua ad essere da 16 megapixel. A differenza del modello Pro, lo smartphone include anche un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali inserito sotto il display.

In Italia e nel resto del mondo la presentazione ufficiale avverrà nella mattina dell’otto dicembre, alle otto. Durante l’evento sarà possibile conoscere la data esatta dalla quale sarà possibile procedere con l’acquisto dei dispositivi e i costi previsti per entrambi i modelli.