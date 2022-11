Qualche settimana fa il produttore cinese Realme ha presentato ufficialmente anche in Italia il nuovo medio di gamma Realme 10. Tuttavia, la nuova serie non è ancora completa, dato che mancano all’appello i nuovi Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+. Questi ultimi sono stati annunciati ufficialmente in Cina circa una settimana fa, ma ora l’azienda li presenterà ufficialmente anche in Europa il prossimo 8 dicembre 2022.

Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+ in arrivo in Europa il prossimo 8 dicembre 2022

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Realme ha postato in rete una nuova immagine teaser con cui ci ha rivelato la data esatta del debutto ufficiale anche in Europa dei suoi nuovi smartphone di fascia media. Secondo il teaser, i nuovi Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+ saranno annunciati ufficialmente in Europa durante un evento di presentazione che si terrà fra non molto, ovvero il prossimo 8 dicembre 2022.

I due nuovi smartphone di casa Realme si presentano come due ottimi device di fascia media. Realme 10 Pro può contare sulla presenza di un display IPS LCD con una diagonale da 6.72 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da120Hz, mentre le prestazioni sono affidate al soc Snapdragon 695 di casa Qualcomm. Lo smartphone dispone inoltre di 5000 mAh di batteria con supporto alla ricarica rapida da 33W. Il comparto fotografico include poi un sensore primario da 108 MP.

Realme 10 Pro+, dal canto suo, vanta la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED curvo ai lati da 6.7 pollici di diagonale con refresh rate da 120Hz e con supporto HDR10+. Le prestazioni però sono affidate al soc MediaTek Dimensity 1080. Il comparto fotografico e la batteria sono i medesimi del fratello minore, anche se qui abbiamo il supporto alla ricarica rapida da 67W.