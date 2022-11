Il Ministero della Salute controlla e monitora giornalmente tutti i prodotti alimentari che troviamo sugli scaffali dei supermercati. In questo modo è possibile verificare eventuali anomali e avvisare gli utenti.

In seguito alle analisi svolte nei laboratori del Ministero della Salute, i ricercatori hanno rilevato alcune incongruenze per il Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi. In particolare,la campagna di richiamo si rende necessaria per il potenziale rischio alimentare legato alla presenza di allergeni non dichiarati.

Entrando maggiormente nello specifico, alcune confezioni etichettate come Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi potrebbero contenere, invece, Grana Padano che ha come ingrediente il lisozima, un conservante, derivante dall’uovo (allergene).

Il Ministero della Salute ha avviato una campagna di richiamo precauzionale per un lotto di Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi

Nella nota del Ministero della Salute, viene precisato che: “il Parmigiano Reggiano è facilmente distinguibile dal Grana Padano per i marchi del consorzio nello scalzo e per il film utilizzato per confezionare i prodotti in quanto quello per il Parmigiano Reggiano ha i due loghi del consorzio, il film del Grana Padano è completamente neutro senza loghi“.

Per rendere maggiormente riconoscibile il prodotto in questione, riportiamo alcuni dei dati di produzione. Il prodotto è commercializzato da TRENTIN SpA nello stabilimento sito a Via Vittorio Foa 1, Pegognaga (MN) 46020. Il numero del lotto di produzione è P1843 ed ogni sottovuoto ha un peso compreso tra 800 e 900 grammi.

Tutti gli utenti allergici a questo particolare allergene sono inviati a prestare la massima attenzione nel consumo. Per tutti gli altri utenti non allergici, invece, non si pone alcun problema.