Il Ministero della Salute controlla sempre tutti i prodotti commercializzati dai produttori alimentari per garantire la sicurezza dei consumatori. Le analisi permettono di prevenire potenziali situazioni di pericolo e, in caso di contaminazioni, avviare una campagna di richiamo.

Secondo le ultime analisi effettuate dai tecnici del Ministero della Salute, è emerso un potenziale rischio microbiologico per un prodotto molto diffuso in Italia. Si tratta della mortadella, un insaccato amato da tantissimi consumatori della Penisola.

I prodotti in questione sono la “Mortadella supergigante a tranci” e la “Mortadella supergigante con pistacchio a tranci“. Il produttore è F.lli Veroni fu Angelo S.p.A. con sede a Viale Salatini 15/17, 42015, Correggio (RE). I lotti da identificare sono tutti quelli con data di scadenza 27/12/2022 compreso. Il peso di ogni confezione è di circa 350 grammi ma può variare a seconda della confezione.

Il Ministero della Salute sta richiamando a scopo precauzione alcuni tranci di mortadella per la possibile rischio microbiologico

Le analisi effettuate hanno rilevato la presenza del batterio Listeria Monocytogenes. Il batterio si dimostra particolarmente aggressivo per l’uomo quando si ingeriscono cibi potenzialmente contaminati. Nel migliore dei casi, i consumatori potrebbero manifestare fastidi intestinali ma potrebbe portare ad encefaliti e meningiti nei casi più acuti.

Tutti i clienti che avessero acquistato questi prodotti sono pregati di non consumarli assolutamente. È possibile procedere alla restituzione presso i rispettivi punti vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione. Nel caso in cui si volessero ottenere maggiori informazioni in merito, è possibile contattare il Servizio Clienti del produttore alla seguente mail: servizioclienti@veroni.it