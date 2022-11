DAZN: non buttare l'abbonamento, come metterlo in pausa durante i Mondiali

Sono cominciati ormai da una settimana ufficialmente i mondiali di calcio in Qatar, dove le squadre stanno provando a darsi battaglia per raggiungere il trofeo finale. Ovviamente tutti sono con gli occhi puntati sulla televisione, la quale trasmette in chiaro sui canali Rai tutte le partite della manifestazione che ha comportato un dispendio di soldi davvero importante.

Il dispendio potrebbe riguardare però anche gli utenti che tutto l’anno seguente il calcio, soprattutto utilizzando un abbonamento DAZN. In questi mesi in cui ci sarà il mondiale, con le feste di Natale di mezzo, gli utenti abbonati al celebre colosso del live streaming potrebbero perdere dei soldi avendo attivo un abbonamento che però non avrebbe nulla da proporre. Proprio per questo motivo sono arrivate delle indicazioni per mettere in stop l’abbonamento di DAZN, in modo da poter utilizzare quanto rimasto nel momento in cui la Serie A riprenderà.

DAZN: ci sono i mondiali di calcio, ecco come mettere in stop l’abbonamento che rivedrò la Serie A nel mese di gennaio

La soluzione migliore in questo momento è mettere in pausa l’abbonamento DAZN. Tale opzione non è disponibile per tutti e cambia da persona a persona in base al tipo di abbonamento.

Sono quelli che hanno infatti comprato l’abbonamento in maniera diretta sul sito ufficiale di DAZN potranno bloccarlo. Quelli che quindi hanno sfruttato una delle molteplici offerte come ad esempio di TIM, possono ritenersi esclusi. Quello che dovresti fare per bloccare l’abbonamento sarà entrare nel menu e nel vostro account selezionando l’abbonamento, scegliendo poi il bottone “Voglio mettere in pausa”.