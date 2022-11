Deezer, il servizio di streaming musicale globale, sta collaborando con la piattaforma di streaming sportivo e intrattenimento DAZN in Italia. Oltre all’emozione di guardare il calcio e altri contenuti sportivi premium, gli utenti avranno ora la possibilità di provare uno dei più grandi cataloghi di streaming musicale del mondo, in qualità HiFi.

Questa alleanza unisce le passioni per la musica e lo sport, consentendo agli abbonati DAZN di godersi i loro brani, album e playlist preferiti su Deezer. Gli abbonati beneficeranno di alcune delle funzionalità di streaming musicale più avanzate e intuitive sul mercato, tra cui SongCatcher, Testi con traduzione e l’algoritmo Flow, con consigli ispirati alle loro canzoni preferite e adattati ai loro stati d’animo. La collaborazione si arricchirà inoltre di contenuti speciali dedicati al mondo dello sport e a quello della musica con nuovi formati disponibili sull’app DAZN.

Una partnership di alto livello

“Costruire partnership forti e ambiziose è la chiave del nostro successo e siamo entusiasti di unire le forze con DAZN per iniziare ad espandere la nostra presenza sul mercato in Italia“, ha affermato Charles Jaubert, VP Partner Strategy & Business Development, Deezer. “La musica e lo sport creano ogni giorno emozioni uniche e un coinvolgimento sincero per le persone, ciò rende DAZN e Deezer un abbinamento perfetto”.

Instaurando collaborazioni con i principali attori a livello nazionale e internazionale, DAZN Italia continua a rafforzare il legame con i propri fan, offrendo loro esperienze ancora più coinvolgenti attraverso offerte speciali.

“Siamo entusiasti di aver iniziato una nuova collaborazione. Grazie alla partnership con Deezer e all’unione del mondo dello sport e della musica, vogliamo rafforzare ulteriormente il legame con i nostri iscritti, offrendo loro un’esperienza ancora più ricca ed esclusiva. Da oggi, senza costi aggiuntivi, i clienti DAZN potranno ascoltare le loro canzoni e podcast preferiti grazie al vasto catalogo di brani, playlist esclusive e funzionalità innovative disponibili con Deezer”, commenta Alessandro Lacovara, SVP Subscriptions di DAZN Italia.