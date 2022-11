Vodafone distrugge Iliad: le promo Silver hanno 200GB in 5G quasi gratis

Gestore dopo gestore, gli utenti stanno studiando tutte le soluzioni disponibili sul panorama della telefonia mobile italiana. Sono arrivate diverse novità con provider che prima magari non erano nelle grazie degli utenti ma che oggi ci finiscono di diritto grazie alle loro qualità e caratteristiche. Gli ultimi tempi hanno dimostrato che avere tanti contenuti può prevalere molto di più sulla qualità di un provider. Proprio per questo motivo i gestori virtuali sono riusciti a guadagnare tantissime posizioni, mettendo Vodafone in condizioni di dover ripensare alle sue promozioni.

Questo ha permesso quindi al provider di guardarsi alle spalle e di provare a riportare a casa molti dei suoi vecchi ex clienti che hanno deciso di percorrere altre strade in passato. L’obiettivo adesso è quello di perseverare, portando avanti una campagna di rientro invernale che possa dare ottimi frutti per predisporre un inizio 2023 di altissimo livello. Esistono quindi alcune nuove promozioni da tenere d’occhio, le quali però possono essere sottoscritte solo per un periodo di tempo ristretto.

Vodafone distrugge la concorrenza a colpi di offerte clamorose, ecco quelle più interessanti che appartengono alla nuova linea Silver

Le due offerte in questo momento migliori in casa Vodafone sono le due Silver. Entrambe le offerte hanno lo stesso nome ma differiscono per alcuni contenuti e per il prezzo finale.

Entrambe infatti dispongono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori ma la prima a 150GB in 5G rispetto alla seconda che invece ne ha 200. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.