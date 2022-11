Continua la lotta tra i vari operatori telefonici italiani. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico Vodafone sta sfidando apertamente la concorrenza, rivolgendosi ad alcuni suoi ex clienti che al momento stanno con altri operatori rivali. A questi ultimi Vodafone sta dunque proponendo l’attivazione di una delle sue ultime offerte più apprezzate, ovvero Vodafone Silver.

Vodafone stuzzica i suoi ex clienti a tornare attivando l’offerta mobile Vodafone Silver

Vodafone Silver è una delle ultime offerte dell’operatore telefonico Vodafone più apprezzata tra gli utenti. Forse per questo, l’operatore ha deciso di proporre l’attivazione di quest’ultima ad alcuni suoi ex clienti. L’operatore, in particolare, ha avviato una nuova campagna SMS per avvertire i suoi ex clienti di questa opportunità:

“Dacci una seconda chance, torna in Vodafone! 100 Giga,minuti e sms illimitati a 7.99E/mese. Servizi INCLUSI: Segreteria, Chiamami e Recall, SMS di ritorno, Verifica credito. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Per attivare vieni nei nostri negozi entro il 22/11.”

In questo caso, gli ex clienti che attiveranno l’offerta Vodafone Silver dovranno pagare un costo contenuto di 7,99 euro al mese. Con l’offerta saranno inclusi ogni mese 100 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e anche 300 minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri.

Con l’attivazione di questa offerta saranno attivati gratuitamente diversi servizi, tra cui la segreteria telefonica e i servizi di reperibilità Chiamami e Recall. Oltre a questo, ricordiamo che attivando la nuova offerta viene attivato anche il piano tariffario Vodafone 25 New.