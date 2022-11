Smartphone del passato: non gettate i vecchi modelli, valgono più dei nuovi

Se pensate che un iPhone 13 costi più di un Ericsson T10, significa che non avete mai dato un’occhiata al valore a cui gli smartphone del passato possono arrivare. Forse, se vi dicessimo che per esempio un Mobira Senator ad oggi ha raggiunto addirittura i 1000 euro, ci credereste. Come questo ovviamente ce ne sono molti altri, basta continuare a leggere e prendere appunti. Dopodiché scegliete un pomeriggio libero e dedicatevi interamente alla ricerca di questi gioiellini antichi. Vi assicuriamo che il guadagno risolverà molti dei vostri problemi economici, soprattutto in un periodo di grave crisi come questo.

Smartphone del passato: ecco il costo attuale

Avete ritrovato i vecchi smartphone del passato? Se si, vi converrà immediatamente dare un’occhiata alle aste internazionali. In alternativa si può sempre chiedere ai siti online in cui sono raggruppati i vari modelli dei cellulari anni ’90. Se invece il vostro obbiettivo è di acquistarlo, vi converrà pensare ai dispositivi ricondizionati, disponibili a qualche decina di euro e super controllati. In tal caso vi basterà scrivere ai siti del settore oppure dirigervi a mercatini e negozietti.

Tra i modelli vintage più preziosi troviamo:

Alcatel One Touch Easy

Apple iPhone 2G

Ericsson T10

Ericsson T28

Moriba Senator

Motorola DynaTAC

Nkia Cityman 300

Nokia 3210

Nokia 3310

Nokia 5110

Siemens C25

La nostra attenzione va in particolar modo sulle cifre da capogiro del vecchio Motorola DynaTAC. Nonostante il design assurdo, il peso esagerato e la scomodità nell’utilizzo, lo smartphone datato1981, può valere fino a 1.000 euro. Il Mobira Senator e l’Apple iPhone 2G invece vanno dai 300 fino ai 1.000 euro.