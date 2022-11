Le caratteristiche cruciali dello smartphone Xiaomi 13 sono trapelate online prima della sua prevista introduzione il mese prossimo. Quindi, la nuova serie di smartphone di punta di Xiaomi sta per essere rivelata. In particolare, la serie 13 prenderà il posto della serie 12S. L’azienda intendeva lanciare il suo prossimo telefono di punta con il marchio della serie 13.

Secondo una nuova fonte, la serie 13 potrebbe essere ribattezzata serie 14. Tuttavia, un funzionario Xiaomi ha respinto queste voci. Anche i dettagli del modello vanilla sono trapelati online. I dettagli della fotocamera dello Xiaomi 13 5G sono stati rivelati dall’affidabile leaker Digital Chat Station.

Xiaomi 13 si prepara al debutto

Altri fatti riguardanti il ​​telefono di punta sono stati forniti anche da DCS. Secondo quanto riferito, il tablet sarà disponibile in Cina il 1° dicembre. Il dispositivo potrebbe essere rilasciato con MIUI 14. Quasi sicuramente sarà il prodotto di punta più economico dell’azienda. Secondo le indiscrezioni, il telefono presenterà un nuovo sensore per fotocamera sul retro. In effetti, voci precedenti indicano che avrà un nuovo sensore della serie Sony IMX8 da 50 MP.

Sfortunatamente, DCS non ha rilasciato tutte le specifiche della fotocamera. Tuttavia, fonti precedenti affermano che il telefono sarebbe dotato di un SoC Snapdragon 8 Gen 2. Inoltre, il modello vanilla offrirà una ricarica rapida da 120 W. Per coloro che non lo sapessero, il modello attuale consente la ricarica rapida da 67 W. Inoltre, il display potrebbe avere una risoluzione fino a 2K. Il telefono avrà un display AMOLED da 6,2 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

I rendering di design trapelati del modello vanilla mostrano un modulo fotocamera quadrato sul retro. C’è anche un foro per la fotocamera selfie in alto al centro.Lo smartphone potrebbe debuttare in Cina il mese prossimo, magari con il 13 Pro 5G. Il modello Pro includerà lo stesso sensore per fotocamera da 1 pollice Sony IMX989 da 50 MP del 12S Ultra. Entrambi i modelli possono avere fotocamere ottimizzate per Leica.