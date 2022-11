La serie Honor 80 sarà la prossima gamma di smartphone di punta di Honor e l’azienda sta lavorando sodo per essere pronta per il suo rilascio. Il 23 novembre i nuovi prodotti faranno il loro debutto formale sul mercato cinese. Una nuova serie di immagini pratiche della serie Honor 80 è emersa online, fornendo ulteriori informazioni sul design del telefono. Ciò nonostante il fatto che l’azienda abbia preso in giro alcune delle caratteristiche e delle specifiche tecniche più importanti del telefono.

Le foto rubate dai server dell’azienda mostrano i pannelli posteriori di tre diversi modelli di smartphone Honor: Honor 80, Honor 80 Pro e Honor 80 SE. I pannelli posteriori di tutte e tre le varianti sono esattamente gli stessi e ognuno ha un grande sensore della fotocamera raggruppato nell’angolo in alto a sinistra, che forma la forma del numero 8. Ci sono quattro opzioni di colore presentate per gli smartphone: nero, rosa, blu e grigio.

Honor 80 vanterà un potente Snapdragon 8 Gen 1

I lati anteriori dei cellulari sono nascosti alla vista in queste fotografie, che rivelano solo i pannelli posteriori dei dispositivi. Tuttavia, sulla base del poster teaser più recente che la società ha distribuito, è stato stabilito che i telefoni avranno un ritaglio a forma di pillola nella parte superiore dello schermo nella posizione in alto al centro allo scopo di alloggiare la fotocamera che è situato nella parte anteriore del dispositivo.

In termini di hardware, Honor 80 Pro sarà il primo smartphone dell’azienda ad essere alimentato da una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Questo lo renderà il modello di punta della linea Honor 80 Pro. Si dice che abbia una capacità della batteria di 5.000 mAh e consenta il supporto per 100 watt di ricarica rapida. Arriverà sul mercato con il primo sensore della fotocamera principale al mondo con 160 megapixel e farà parte di una disposizione a tripla fotocamera sul retro.